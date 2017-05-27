ФК "Боруссия" считает сомнительной версию следствия о мотивах устроившего взрыв автобуса

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Генеральный директор немецкого футбольного клуба (ФК) "Боруссия" Ханс-Йоахим Вацке подверг критике официальную версию следователей о корыстных мотивах 28-летнего выходца из РФ, предположительно устроившего 11 апреля в Дортмунде взрывы у автобуса с футболистами.
"Мне это кажется крайне сомнительным. Я нахожу это ненормальным...", - процитировала в пятницу Вацке газета Die Welt.
Ранее немецкие правоохранители установили, что выходец из России Сергей В., имеющий паспорта как РФ, так и ФРГ, незадолго до инцидента купил через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба, потратив на это €78 тыс., и в случае значительного падения стоимости акций мог таким образом заработать большую сумму. Генпрокуратура ФРГ исключила версию теракта и отметила, что преступление из жажды наживы не считается особо тяжким.
"Пусть даже выигрыш составил бы €200 тыс., если бы ему все удалось. И для этого столько работы: подготовить взрывчатое вещество, собрать бомбу, установить ее в нужном месте. Все это в сочетании с неопределенностью, пойдет ли все по плану, с риском провести большую часть оставшейся жизни за решеткой. За €200 тыс.?" - задал вопрос Вацке, выступая на благотворительном мероприятии в Берлине.
По его мнению, подобный образ действий "лишен всякой логики". "Потому я не уверен, что у него не было какого-либо другого мотива, пусть я и не имею доступа к каким-либо результатам расследования", - подытожил глава футбольного клуба.
Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработали три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Выходец из России был арестован в рамках расследования этого дела 21 апреля.