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Бжезинский в последние месяцы работал над книгой о политике в Азии

Международная панорама
27 мая, 7:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Президент Центра стратегических и международных исследований Джон Хамре заявил, что Бжезинский курировал масштабный проект по исследованию истории и географии Азии

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Збигнев Бжезинский, скончавшийся в пятницу на 90-м году жизни, незадолго до смерти приступил к работе над книгой о международных отношениях в Евразии. Об этом сообщил Джон Хамре, президент Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ) в Вашингтоне, где Бжезинский работал последние 36 лет.

"Последние месяцы перед смертью доктор Бжезинский работал над новой книгой, в которой рассматривал противоборствующие имперские традиции в Азии и их отражение в политике современных евразийских государств", - говорится в заявлении Хамре на сайте ЦСМИ. По словам президента организации, Бжезинский курировал масштабный проект по исследованию истории и географии Азии.

Глава ЦСМИ выразил соболезнования в связи со смертью коллеги от лица всего аналитического института. "Интеллектуальный вклад доктора Бжезинского и его влияние в ЦСМИ нельзя переоценить. Он не будет более вести нас через эти опасные времена, однако он оставил после себя сотни аналитиков и последователей, которые примут вызовы, стоящие перед руководством США. Нам будет очень его не хватать, но он будет с нами всегда благодаря своим студентам и коллегам", - отметил Хамре.

О кончине известного американского политолога и помощника по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах сообщила его дочь Мика. Автор книги "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы" (1997) скончался в больнице штата Вирджиния.

Збигнев Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США. В последние годы он вел активную преподавательскую и консультативную деятельность - возглавлял ряд общественных организаций, входил в руководство нескольких фондов и компаний, был ведущим политических программ на телевидении, являлся советником и членом правления ЦСМИ.

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