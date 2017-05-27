Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Индию из Пакистана могла попасть группа боевиков, готовящая теракты

Международная панорама
27 мая, 7:46 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Спецслужбы полагают, что боевики могут попытаться организовать атаки в многолюдных местах

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Группа из примерно 20 боевиков исламистской группировки "Лашкар-е-Тайба" могла попасть на территорию Индии из соседнего Пакистана с целью подготовки терактов. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на источники в индийских спецслужбах.

По их данным, боевики разделились на несколько групп. Спецслужбы полагают, что они могут попытаться организовать террористические атаки в многолюдных местах, в том числе в метро.

Газета отмечает, что после получения этой информации полиция приняла дополнительные меры безопасности в Нью-Дели и Мумбаи. Под усиленную охрану взяты станции метро, железнодорожные вокзалы, аэропорты, а также гостиницы, популярные у иностранных туристов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Пакистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
2
ABC: истребители КНР сблизились с самолетом ВМС США
3
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
4
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
5
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
6
Пять человек погибли в ДТП под Барнаулом
7
WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с Москвой
Темы дня
Загрузка...
Реклама