СМИ: в Индию из Пакистана могла попасть группа боевиков, готовящая теракты

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Группа из примерно 20 боевиков исламистской группировки "Лашкар-е-Тайба" могла попасть на территорию Индии из соседнего Пакистана с целью подготовки терактов. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на источники в индийских спецслужбах.
По их данным, боевики разделились на несколько групп. Спецслужбы полагают, что они могут попытаться организовать террористические атаки в многолюдных местах, в том числе в метро.
Газета отмечает, что после получения этой информации полиция приняла дополнительные меры безопасности в Нью-Дели и Мумбаи. Под усиленную охрану взяты станции метро, железнодорожные вокзалы, аэропорты, а также гостиницы, популярные у иностранных туристов.