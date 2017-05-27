СМИ: действия Южной Кореи в Желтом море обостряют обстановку на Корейском полуострове

ПХЕНЬЯН, 27 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР пригрозила нанести беспощадный удар в ответ на военные провокации Южной Кореи. Такая реакция Пхеньяна последовала после того, как 26 мая южнокорейский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Heron ("Херон"), как сообщает в субботу информационное агентство ЦТАК, четыре раза пролетал над спорными районами Желтого моря.

Несмотря на неоднократные предупреждения Корейской народной армии (КНА), отмечает ЦТАК, Сеул "по-прежнему осуществляет провокационные действия, способствующие эскалации напряженности на Корейском полуострове". Информагентство предупредило, что ответом на такие провокации "станет беспощадный удар" КНА.

Пять находящихся под контролем Республики Корея островов, включая Ёнпхёндо, расположены в Желтом море вблизи Северной разграничительной линии (СРЛ), фактически служащей морской границей между Севером и Югом.

КНДР не признает СРЛ, в одностороннем порядке проведенную в конце Корейской войны 1950-1953 годов командованием войск ООН, где тогда главную роль играли США, и настаивает на переносе морской границы на юг к военно- демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров на две части. В США и Южной Корее требование Пхеньяна не принимают в расчет, поэтому морская граница в Желтом море остается постоянным источником напряженности и предметом спора между Сеулом и Пхеньяном.

Ранее Республика Корея (РК) закупила израильские БПЛА, которые размещены на северо-западных островах в Желтом море для наблюдения за северокорейскими вооруженными силами. Представитель Национального агентства оборонного развития РК сообщал, что из ряда предложенных беспилотников было решено выбрать хорошо зарекомендовавший себя Heron.