Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: действия Южной Кореи в Желтом море обостряют обстановку на Корейском полуострове

Международная панорама
27 мая, 9:29 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Пхеньян пригрозил нанести "беспощадный удар" в ответ на военные провокации Сеула, сообщает агентство

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 27 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР пригрозила нанести беспощадный удар в ответ на военные провокации Южной Кореи. Такая реакция Пхеньяна последовала после того, как 26 мая южнокорейский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Heron ("Херон"), как сообщает в субботу информационное агентство ЦТАК, четыре раза пролетал над спорными районами Желтого моря.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© AP Photo/Seth Wenig

Политолог: санкции США против КНДР могут ударить по операторам дальневосточных портов

Песков: Путин и Си Цзиньпин выразили обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове

Белый дом: новый пуск ракеты в КНДР требует резкого ужесточения санкций

Несмотря на неоднократные предупреждения Корейской народной армии (КНА), отмечает ЦТАК, Сеул "по-прежнему осуществляет провокационные действия, способствующие эскалации напряженности на Корейском полуострове". Информагентство предупредило, что ответом на такие провокации "станет беспощадный удар" КНА.

Пять находящихся под контролем Республики Корея островов, включая Ёнпхёндо, расположены в Желтом море вблизи Северной разграничительной линии (СРЛ), фактически служащей морской границей между Севером и Югом.

КНДР не признает СРЛ, в одностороннем порядке проведенную в конце Корейской войны 1950-1953 годов командованием войск ООН, где тогда главную роль играли США, и настаивает на переносе морской границы на юг к военно- демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров на две части. В США и Южной Корее требование Пхеньяна не принимают в расчет, поэтому морская граница в Желтом море остается постоянным источником напряженности и предметом спора между Сеулом и Пхеньяном.

Ранее Республика Корея (РК) закупила израильские БПЛА, которые размещены на северо-западных островах в Желтом море для наблюдения за северокорейскими вооруженными силами. Представитель Национального агентства оборонного развития РК сообщал, что из ряда предложенных беспилотников было решено выбрать хорошо зарекомендовавший себя Heron.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
2
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
3
Американский политолог Збигнев Бжезинский умер в возрасте 89 лет
4
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
5
Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая
6
Пять человек погибли в ДТП под Барнаулом
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама