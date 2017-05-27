МИД Италии: страны Группы семи признали важность диалога с Москвой

РИМ, 27 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

"Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма", - сказал министр.

При этом он отметил, что это "не означает уменьшения давления на Россию в плане ее ответственности в украинском кризисе, вынудившего страны "семерки" ввести ограничительные меры в разных форматах (на уровне ЕС и национальных уровнях)".

"Что касается европейских санкций, их продолжительность зависит от реализации минских соглашений, и это остается ориентиром для Италии", - указал министр.

G7 в ряде областей выступает в авангарде "двадцатки"

Группа семи в определенных областях выступает в авангарде "двадцатки", заявил Альфано.

"Добавочная ценность "семерки" состоит в большем единомыслии, что позволяет найти больше точек соприкосновения по глобальным темам и в определенных областях выступать в авангарде "двадцадки", - сказал министр, отвечая на вопрос об актуальности формата "семерки".

Альфано отметил, что основная причина учреждения "Большой двадцатки" заключается в стремлении гарантировать "инклюзивность и представительность, обеспечившие эффективность в подходах к разрешению финансового кризиса 2008-2009 годов".

Как он указал, проходящий сейчас саммит в Таормине, "в традициях "семерки", предоставляет возможность для обсуждения основных вопросов внешней политики и безопасности, наиболее важных глобальных экономических и финансовых тем, устойчивого развития в свете повестки - 2030". "Очевидно, что в свете последнего теракта в Манчестере тема борьбы с терроризмом и экстремизмом выходит на центральное место. В экономическом плане мы надеемся на подтверждение и наращивание усилий для обеспечения роста, который должен быть не только прогрессивным и стабильным, но инклюзивным и исключающим неравенство. В плане устойчивого развития особое внимание уделяется таким темам, как продовольственная безопасность и здравоохранение", - сказал министр.

Он напомнил, что "с географической точки зрения главное внимание уделяется Африке, отношениям с которой посвящена отдельная сессия в расширенном составе участников". "Речь идет о континенте, предлагающем огромные возможности, но одновременно представляющем и проблемы, решение которых требует инвестиций в устойчивое развитие и человеческий капитал, особенно в поддержке нуждаются молодежь и женщины", - считает Альфано.

Роль США

Италия ожидает значительный вклад со стороны США в решение глобальных проблем. "США, безусловно, важнейший партнер по "семерке", и мы убеждены, что этот саммит, который стал одним из первых крупных международных мероприятий для президента Трампа, послужит для того, чтобы выстроить личные отношения между ним и другими мировыми лидерами, которые лежат в основе успеха таких неформальных форумов, как "семерка", - заключил Альфано.

В Таормине на острове Сицилия завершается саммит Группы семи, на котором в первый день работы, в пятницу уже обсуждались взаимоотношения с РФ, хотя эта тема не входит в основную повестку дня. Председательствующая в "семерке" Италия неоднократно заявляла, что одна из задач - стабилизация конструктивного диалога РФ по международным темам. В частности, этот пункт содержится в итоговой декларации встречи глав МИД "семерки", которая состоялась под председательством Альфано 10-11 апреля в Лукке. Ожидается, что он найдет отражение и в итоговом заявлении глав государств и правительств, который будет обнародован по завершении работы саммита.