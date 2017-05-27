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Израильские власти сообщили о завершении голодовки палестинских заключенных

Международная панорама
27 мая, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Согласно данным ООН, в голодовке участвовали около 1000 заключенных. Они добивались улучшения условий содержания

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Палестинские заключенные в израильских тюрьмах завершили массовую голодовку, продолжавшуюся 40 дней. Об этом заявили в Управлении тюрем Израиля, сообщает агентство Reuters.

Более 800 заключенных прекратили голодовку, начавшуюся 17 апреля, после переговоров с представителями Международного комитета Красного Креста и Государства Палестина, итогом которых стало соглашение об изменений условий содержания в тюрьмах.

По информации палестинских СМИ, более 1,5 тыс. палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, 17 апреля начали голодовку, добиваясь улучшения условий содержания. Организатором акции стал Марван Баргути - один из лидеров второй палестинской интифады (восстания) и глава военизированного молодежного крыла движения ФАТХ "Танзим", который приговорен в Израиле к пяти пожизненным срокам за организацию убийств израильтян. При этом, согласно данным ООН, в голодовке участвовали около 1000 заключенных. Все ли из них прекратили свою акцию, Управление тюрем Израиля не уточняет.

В настоящий момент, по сведениям ООН, в израильских тюрьмах находятся около 6 тыс. палестинских заключенных, которые отбывают сроки в основном за преступления в области безопасности.

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Палестино-израильский конфликт
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