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ВС Ирака начали штурм последнего оплота боевиков ИГ в Западном Мосуле

Международная панорама
27 мая, 10:52 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Командование ВС Ирака ранее заявило, что боевики удерживают в основном кварталы Старого города, что составляет 5% общей территории Западного Мосула

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Подразделения армейского спецназа ВС Ирака начали штурм последнего оплота боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в западной части Мосула. Об этом сообщил командующий силами специального назначения республики генерал Абдель Гани аль-Асади.

По его словам, операция по взятию кварталов Западного Мосула, остающихся под контролем террористов, началась в субботу утром.

Ранее в командовании ВС Ирака заявляли, что боевики продолжают удерживать только 5% общей территории Западного Мосула, в основном кварталы Старого города.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула, который более двух лет находится под контролем ИГ, началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом. 19 февраля премьер-министр Хейдар аль-Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из Западного Мосула, где проживают около 750 тыс. мирных жителей.

Инфографика Операция по освобождению Мосула

Операция по освобождению Мосула

По состоянию на 28 февраля 2017 года под контролем правительства находится три четверти Мосула, аэропорт и военный лагерь Эль-Газлани.

19 февраля армия Ирака начала масштабное наступление на западную часть города.

24 января премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о полном освобождении восточного Мосула от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

8 января отряды специального назначения ВС Ирака подошли к левому берегу реки Тигр впервые с начала операции в Мосуле. 

Второй по величине город Ирака, более двух лет находился под контролем ИГ. Наземная фаза операции по его освобождению началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха обеспечивают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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