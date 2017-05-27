ВС Ирака начали штурм последнего оплота боевиков ИГ в Западном Мосуле

По состоянию на 28 февраля 2017 года под контролем правительства находится три четверти Мосула, аэропорт и военный лагерь Эль-Газлани.

19 февраля армия Ирака начала масштабное наступление на западную часть города.

24 января премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о полном освобождении восточного Мосула от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

8 января отряды специального назначения ВС Ирака подошли к левому берегу реки Тигр впервые с начала операции в Мосуле.

Второй по величине город Ирака, более двух лет находился под контролем ИГ. Наземная фаза операции по его освобождению началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха обеспечивают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США.