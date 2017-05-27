Второй день саммита G7 начался со встречи в расширенном составе с участием лидеров Африки

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Участники саммита Группы семи, проходящего в городке Таормина на итальянской Сицилии, приступили в субботу ко второму дню работы. Встреча пройдет в расширенном составе с участием лидеров африканских стран - Нигерии, Нигера, Эфиопии, Кении, Туниса, а также глав международных организаций, включая Африканский союз, ООН и МВФ.

Основной темой дискуссий станет миграционный вопрос, особенно актуальный для Италии, председательствующей в клубе наиболее индустриально развитых стран мира, куда также входят Великобритания, Германия, Канада, США, Франция и Япония. С начала этого года на Апеннины по морю уже прибыли более 50 тысяч мигрантов, что стало абсолютным рекордом по сравнению с предыдущими годами.

90% мигрантов, большая часть из которых не подпадают под статус беженцев, отплывают от ливийских берегов. В дни саммита в южную Италию продолжают доставлять спасенных в Сицилийском проливе мигрантов - только в пятницу их число достигло 4 тысяч человек.

Итоговое коммюнике

По завершении работы саммита будет подписано итоговое совместное коммюнике. Как стало известно из дипломатических источников, работа над документом еще ведется. В частности, согласуется ряд пунктов, по которым вскрылись разногласия между мировыми лидерами, главным образом с США. Это - проблема климатических изменений, принципы свободной торговли и отказ от протекционистской политики.

Как признал итальянский премьер Паоло Джентилони, остается "подвешенным" вопрос - о климате. "Приостановлено обсуждение по климату и Парижскому соглашению. Но США продемонстрировали, что находятся в процессе обдумывания этого вопроса", - сказал он.

Накануне стало известно, что удалось достигнуть согласия по миграционной теме. Из попавшего в распоряжение журналистов проекта итоговой декларации следует, что лидеры Группы семи договорились о сотрудничестве в оказании помощи странам, откуда прибывают мигранты, а также намерены утвердить право суверенных государств на контроль за собственными границами и установление ограничений на прием мигрантов, поскольку "это - основное условие их национальной безопасности и экономического процветания".

Общение с прессой

По окончании встречи состоится итоговая пресс-конференция Джентилони, а также лидеров оставшихся стран "семерки". По имеющейся на данный момент информации, канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет выступать на пресс-конференции, и, как подтвердили в американской делегации, не запланировано общения с прессой у президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй ответила на вопросы британских СМИ накануне.

После этого лидеры Группы семи покинут итальянский остров с военной базы Сигонелла. Президент США перед тем, как поднимется на борт своего самолета, еще и проведет краткую встречу с американским военным контингентом, несущим службу на этой базе.