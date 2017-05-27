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Полиция Великобритании задержала еще двух подозреваемых по делу о теракте в Манчестере

Международная панорама
27 мая, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Всего задержано 13 человек

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании задержали еще двоих человек в рамках расследования теракта, совершенного в Манчестере 22 мая. Об этом сообщила полиция графства Большой Манчестер на своей странице в Twitter.

"В рамках расследования атаки, совершенной на "Манчестер-Арене" 22 мая, два человека - 22 и 20 лет - задержаны", - говорится в сообщении.

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Таким образом общее число задержанных по делу достигло 13 человек, число подозреваемых, находящихся под стражей, составляет 11 человек.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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