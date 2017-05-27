СМИ: в результате теракта в афганском городе Хост погибли не менее 18 человек

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Не менее 18 человек, в том числе двое детей, стали жертвами взрыва, прогремевшего в городе Хост на юго-востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Как заявил телеканалу представитель МВД республики, смертник на заминированном автомобиле подорвал себя на территории городского автобусного парка. Инцидент произошел в 08:30 по местному времени (06:30 мск). По официальным данным, в результате вылазки погибли 18 человек, шестеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.

Вместе с тем, поступают данные, что взрыв произошел вблизи афганской военной базы.

Ответственность за инцидент не взяла на себя ни одна из действующих в стране террористических группировок.