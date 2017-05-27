Сенат Узбекистана ратифицировал включение "текстильного протокола" в соглашение с ЕС

ТАШКЕНТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Верхняя палата парламента Узбекистана ратифицировала в субботу на своем 10-м пленарном заседании включение "текстильного протокола" в соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и Узбекистаном. Протокол расширяет действие положений соглашения о двусторонней торговле текстильными изделиями.

Теперь в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана в государства-члены ЕС будет действовать режим наибольшего благоприятствования, предусматривающий значительные таможенные и налоговые льготы. Это стало возможным после того как в декабре 2016 года европарламент ратифицировал включение "текстильного протокола" в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Узбекистаном. По данным пресс-службы Сената, это решение было принято после того, как республика выполнила требования депутатов Европарламента по искоренению детского труда в период кампаний по сбору хлопка, что подтвердил мониторинг экспертов Международной организации труда (МОТ).

Отношения Узбекистана с государствами Европы развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках СПС, которое вступило в силу 1 июля 1999 года. До настоящего времени в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана в ЕС действовала система двойного лицензирования, которая серьёзно сдерживала объемы торговли.