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Сенат Узбекистана ратифицировал включение "текстильного протокола" в соглашение с ЕС

Международная панорама
27 мая, 11:17 UTC+3 ТАШКЕНТ /Корр. ТАСС, Валерий Бирюков

Теперь в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана будут действовать значительные таможенные и налоговые льготы

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ТАШКЕНТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Верхняя палата парламента Узбекистана ратифицировала в субботу на своем 10-м пленарном заседании включение "текстильного протокола" в соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и Узбекистаном. Протокол расширяет действие положений соглашения о двусторонней торговле текстильными изделиями.

Теперь в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана в государства-члены ЕС будет действовать режим наибольшего благоприятствования, предусматривающий значительные таможенные и налоговые льготы. Это стало возможным после того как в декабре 2016 года европарламент ратифицировал включение "текстильного протокола" в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Узбекистаном. По данным пресс-службы Сената, это решение было принято после того, как республика выполнила требования депутатов Европарламента по искоренению детского труда в период кампаний по сбору хлопка, что подтвердил мониторинг экспертов Международной организации труда (МОТ).

Отношения Узбекистана с государствами Европы развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках СПС, которое вступило в силу 1 июля 1999 года. До настоящего времени в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана в ЕС действовала система двойного лицензирования, которая серьёзно сдерживала объемы торговли.

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