Сенат Узбекистана ратифицировал включение "текстильного протокола" в соглашение с ЕС

СМИ: "Зенит" проведет переговоры с итальянским тренером МанчиниСпорт 27 мая, 11:32
Медведев поздравил писателя Андрея Битова с 80-летиемКультура 27 мая, 11:21
СМИ: российский владелец английского ФК "Борнмут" подозревается в незаконных ставкахСпорт 27 мая, 11:18
СМИ: в результате теракта в афганском городе Хост погибли не менее 18 человекМеждународная панорама 27 мая, 11:16
Бабушки из Буранова: мы вернулись к своим огородамВ стране 27 мая, 11:00
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойейПолитика 27 мая, 10:54
Не только для чтения: три самые оригинальные библиотеки РоссииВ стране 27 мая, 10:30
Источник: первый полет космического корабля "Федерация" планируется перенести на 2022 годКосмос 27 мая, 10:12
Щегловский сменил Сухорученко на посту старшего тренера сборной России по бобслеюСпорт 27 мая, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАШКЕНТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Верхняя палата парламента Узбекистана ратифицировала в субботу на своем 10-м пленарном заседании включение "текстильного протокола" в соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и Узбекистаном. Протокол расширяет действие положений соглашения о двусторонней торговле текстильными изделиями.
Теперь в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана в государства-члены ЕС будет действовать режим наибольшего благоприятствования, предусматривающий значительные таможенные и налоговые льготы. Это стало возможным после того как в декабре 2016 года европарламент ратифицировал включение "текстильного протокола" в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Узбекистаном. По данным пресс-службы Сената, это решение было принято после того, как республика выполнила требования депутатов Европарламента по искоренению детского труда в период кампаний по сбору хлопка, что подтвердил мониторинг экспертов Международной организации труда (МОТ).
Отношения Узбекистана с государствами Европы развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках СПС, которое вступило в силу 1 июля 1999 года. До настоящего времени в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана в ЕС действовала система двойного лицензирования, которая серьёзно сдерживала объемы торговли.