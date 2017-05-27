Президент Молдавии утвердит отставку покинувших правящую коалицию министров-либералов

КИШИНЕВ, 27 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон подпишет указы об отставке вице-премьера Георге Бреги, министров образования и окружающей среды Корины Фусу и Валерия Мунтяну, представляющих Либеральную партию (ЛП), которая накануне вышла из правящей проевропейской коалиции.

"Готов подписать декрет об отставке либеральных министров. Уверен, этого давно ждет и будет приветствовать большинство граждан нашей страны", - заявил президент журналистам. Он напомнил, что ранее поддерживающая главу государства Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) неоднократно требовала в парламенте отставки министров-либералов, которых обвиняла в коррупции и некомпетентности.

Правящую коалицию в Молдавии сформировала в прошлом году Демократическая партия (ДПМ) вместе с либералами, лидер которых Михай Гимпу накануне заявил, что выходит из нее. По его словам, это решение связано с арестом мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который является первым вице-председателем партии и приходится Гимпу племянником.

"Это не борьба с коррупцией, а политический заказ. Они якобы борются с коррупцией, а на самом деле борются с либералами. Им не нравится, что мы выступаем за объединение с Румынией", - утверждал Гимпу.

Он также напомнил, что вместе с Киртоакэ по подозрению в коррупции ранее были арестованы министр транспорта Юрий Киринчук и другие представители партии. По словам Гимпу, либералы отзовут своих министров из правительства.

Демократы заверили правительство в поддержке

Основой правящей коалиция в Молдавии, которая контролирует 52 из 101 депутата в парламенте, является ДПМ. Получив на выборах 2014 года 19 мандатов, она сумела удвоить свое представительство в парламенте до 41 законодателя за счет перебежчиков от оппозиции. После выхода из коалиции 11 либералов демократы заверили, что правительство Павла Филипа сохранит поддержку парламентского большинства.

Дело в том, что в последние месяцы вместе с правящей коалицией голосуют 10 депутатов от Европейской народной группы во главе с бывшим премьером Юрием Лянкэ, которые ранее вышли из перешедшей в оппозицию Либерально- демократической партии Молдовы (ЛДПМ).

Со своей стороны премьер Филип заявил, что пока не будет предлагать президенту назначать новых министров в связи с начавшейся реформой правительства. Она предусматривает сокращение количества министерств с 16 до девяти.

Неудачи проевропейского правления

Лидеры пришедшей к власти в 2009 году проевропейской коалиции обещали добиться вступления страны в ЕС, однако их правление ознаменовалось падением уровня жизни и серией коррупционных и политических скандалов. Осенью 2015 года после известия о причастности властей к хищению из банков 1 млрд евро на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Под их давлением пали два правительства, был арестован и осужден за коррупцию бывший премьер-министр Владимир Филат, который являлся лидером ЛДПМ, составлявшей ядро правящей проевропейской коалиции.

Новую коалицию сформировали их бывшие партнеры демократы и либералы при помощи перебежчиков из оппозиции. Однако последние опросы показали, что более 80% населения не доверяет властям, число сторонников курса на евроинтеграцию, хотя Молдавия и получила безвизовый въезд в ЕС, снизилось с 2010 года с 70% до 48%, а число тех, кто ратует за вступление в ЕврАзЭС, превысило 54%.

Эти настроения оказали влияние на прошедшие осенью прошлого года всенародные президентские выборы, победу на которых одержал Игорь Додон, который был лидером выступающих за интеграцию в ЕврАзЭС социалистов. За эту партию, которая как и Додон, настаивает на досрочных выборах, как показали те же опросы, готовы проголосовать более 52% избирателей, что позволило бы им получить правящее большинство в парламенте. Демократы и либералы, согласно опросам, могут не преодолеть избирательный барьер в 6%.