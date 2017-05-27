В Латвии проходят военные учения по отработке действий в случае ЧП с участием солдат США

РИГА, 27 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Совместные с армией США военные учения Guardian response по отработке действий в случае чрезвычайных происшествий с большим количеством пострадавших проходят в Латвии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Маневры проводятся в четырех городах страны - Риге, Даугавпилсе, Резекне и Кулдиге. В них принимают участие подразделение Phoenix10-й авиабригады армии США, 95-я бригада гражданско-военного сотрудничества армии США и 150 латвийских земессаргов (народное ополчение).

"Цель учений - отработка сотрудничества военного и гражданского секторов в случае кризиса. Участники маневров будут совершенствовать навыки по спасению пострадавших и эвакуации пациентов с использованием наземного транспорта и американских вертолетов CH-47 Chinook и UH-60 Black Hawk", - отметило оборонное ведомство.

Эти учения проводятся также в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой, Госполицией, местными больницами и колледжем Государственной пограничной охраны.

Военная техника и солдаты США находятся в Латвии в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решительность"), которая стартовала в апреле 2014 года в целях "усиления восточного фланга НАТО".