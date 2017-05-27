Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Латвии проходят военные учения по отработке действий в случае ЧП с участием солдат США

Международная панорама
27 мая, 12:49 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Маневры проводятся в четырех городах страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 27 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Совместные с армией США военные учения Guardian response по отработке действий в случае чрезвычайных происшествий с большим количеством пострадавших проходят в Латвии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Маневры проводятся в четырех городах страны - Риге, Даугавпилсе, Резекне и Кулдиге. В них принимают участие подразделение Phoenix10-й авиабригады армии США, 95-я бригада гражданско-военного сотрудничества армии США и 150 латвийских земессаргов (народное ополчение).

"Цель учений - отработка сотрудничества военного и гражданского секторов в случае кризиса. Участники маневров будут совершенствовать навыки по спасению пострадавших и эвакуации пациентов с использованием наземного транспорта и американских вертолетов CH-47 Chinook и UH-60 Black Hawk", - отметило оборонное ведомство.

Эти учения проводятся также в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой, Госполицией, местными больницами и колледжем Государственной пограничной охраны.

Военная техника и солдаты США находятся в Латвии в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решительность"), которая стартовала в апреле 2014 года в целях "усиления восточного фланга НАТО".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал слова Порошенко о "щупальцах Кремля" паранойей
2
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
3
На севере Москвы шестилетняя девочка выпала из окна 8-го этажа дома
4
Полиция доставила в отдел ребенка, гулявшего без родителей в центре Москвы
5
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Российские военные в Сирии намерены предотвратить выход боевиков ИГ из Ракки к Пальмире
Темы дня
Загрузка...
Реклама