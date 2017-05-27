Reuters: Франция заявляет о прогрессе на переговорах лидеров G7 по торговле

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лидеры Группы семи добились прогресса в вопросах переговоров по торговле, особенно в том, что касается ее многостороннего аспекта. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на источник в делегации Франции, президент которой, Эмманюэль Макрон, принимает участие во встрече лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира в итальянской Таормине (Сицилия).

"Во время дискуссий по торговле удалось добиться значительного прогресса, особенно в вопросе многостороннего подхода", - сказал он.

Принципы свободной торговли и вопросы, связанные с изменением климата, стали основными темами расхождения между лидерами G7, учитывая протекционистские настроения нового президента США Дональда Трампа и его скептичное отношение к борьбе с климатическими изменениями.

Тем временем другой источник сообщил Reuters, что по поводу климата добиться консенсуса не удалось. По его информации, с одной стороны оказались шесть стран "семерки", с другой - США, которым дано время на формирование позиции. Итоги встречи будут сформулированы в общем коммюнике, которое будет принято позднее сегодня по завершении двухдневного саммита.