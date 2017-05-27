В Великобритании военные будут патрулировать улицы до 30 мая

ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Солдаты и офицеры британских вооруженных сил, брошенные на помощь полиции с целью охраны правительственных зданий и основных достопримечательностей в рамках спецоперации Temperer, будут продолжать выполнять эти функции до полуночи с понедельника на вторник, 30 мая, несмотря на понижение уровня террористической угрозы. После военные покинут улицы и вернутся к выполнению привычных обязанностей. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

"Сегодняшний день знаменует насыщенный уик-энд, приуроченный ко дню банковских каникул, во время которого пройдет множество спортивных событий. Для этого сейчас осуществляется детализированный план по обеспечению безопасности. Чтобы придать максимальную уверенность публике, операция Temperer будет продолжена до тех пор, пока не завершится день банковских каникул", - сообщила глава британского правительства после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, состоявшегося в резиденции на Даунинг-стрит