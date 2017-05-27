Al Jazeera: ИГ взяла на себя ответственность за атаку на христиан в Эль-Минье

КАИР, 27 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья, в результате которой погибли десятки человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

26 мая группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в монастырь Святого Самуила в провинции Эль- Минья. Большинство из них были дети. По информации Коптского культурного центра, из всех подростков, отправившихся на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты при атаке радикалов.

По официальным данным минздрава Египта, в результате теракта погибли 28 человек, около 30 получили ранения.

С 10 апреля в Египте по решению президента страны было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Это произошло спустя сутки после двух терактов в христианских храмах в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли свыше 45 человек и более 100 были ранены. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".