Власти Китая приговорили экс-главу полиции Тяньцзиня к смертной казни за коррупцию

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ПЕКИН, 27 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Суд средней ступени города Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, Центральный Китай) приговорил бывшего заместителя председателя Народного политического консультативного совета (НПКСК) Тяньцзиня, бывшего главу управления общественной безопасности города У Чаншуня к конфискации личного имущества и смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. Как сообщил информационный портал Sina, он был признан виновным в коррупционных преступлениях на общую сумму около $80 млн.
Согласно приговору, У Чаншунь также пожизненно лишен политических прав. В случае, если по прошествии двух лет смертная казнь будет заменена на пожизненное заключение, приговор У Чаншуня не подлежит смягчению, а сам подсудимый не сможет подать на условно-досрочное освобождение.
Кампания по борьбе с коррупцией активизировалась в Китае после прихода к власти в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.