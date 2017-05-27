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Власти Китая приговорили экс-главу полиции Тяньцзиня к смертной казни за коррупцию

Международная панорама
27 мая, 14:33 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

У Чаншунь признан виновным в коррупционных преступлениях на общую сумму около $80 млн

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ПЕКИН, 27 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Суд средней ступени города Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, Центральный Китай) приговорил бывшего заместителя председателя Народного политического консультативного совета (НПКСК) Тяньцзиня, бывшего главу управления общественной безопасности города У Чаншуня к конфискации личного имущества и смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. Как сообщил информационный портал Sina, он был признан виновным в коррупционных преступлениях на общую сумму около $80 млн.

Согласно приговору, У Чаншунь также пожизненно лишен политических прав. В случае, если по прошествии двух лет смертная казнь будет заменена на пожизненное заключение, приговор У Чаншуня не подлежит смягчению, а сам подсудимый не сможет подать на условно-досрочное освобождение.

Кампания по борьбе с коррупцией активизировалась в Китае после прихода к власти в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.

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