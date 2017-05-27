Граждане Швейцарии не хотят вступления своей страны в НАТО и Евросоюз

ЖЕНЕВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Подавляющее большинство швейцарцев привержены проводимой их страной политике нейтралитета и экономической независимости: лишь 19% граждан высказывается за вступление в НАТО и только 15% за присоединение в Евросоюзу. Эти данные приведены в опубликованном накануне в Берне ежегодном докладе "Безопасность 2017".

"Доля людей, заявивших в ходе опроса о благоприятном отношении к вступлению в Европейский союз или в НАТО, держится на очень низком уровне, и они составляют меньшинство", - отмечается в исследовании.

По сравнению с прошлым годом число тех, кто желает присоединения к ЕС, сократилось в альпийской республике на 1% - до 15%, а число выступающих за политическое сближение с ЕС уменьшилось на 4% - до 31%, и это самый низкий показатель из когда-либо регистрировавшихся. В то же время 81% граждан Швейцарии выступают за экономическое сотрудничество с сообществом, которое является главным торговым партнером Швейцарии.

Что касается НАТО, то, как и в прошлом году, за вступление в Североатлантический альянс высказались 19% участников опроса. Одновременно, согласно докладу, "на очень высоком уровне остается поддержка принципа нейтралитета": об этом заявили 95% швейцарцев.

В общем и целом 73% швейцарцев пессимистично оценивают перспективы развития обстановки в сфере безопасности в мире. В то же время 93% ощущают себя в безопасности. По сравнению с 2016 годом выросло доверие к государственным институтам и прессе - на 0,1 до 6,7 баллов по 10-балльной шкале. Наибольшим доверием при этом пользуются полиция (7,9), суды (7,4) и правительство (7,1).

В докладе, подготовленном специалистами Военной академии и Центра изучения проблем безопасности Федеральной политехнической школы Цюриха, приведены итоги опроса, проводившегося в январе институтом LINK среди 1209 респондентов. Эксперты подчеркивают, что в этом году на ответы граждан повлияли ряд факторов.

На первое место авторы доклада поставили "постоянную напряженность между Россией и ЕС в связи с кризисной ситуацией на Украине". Оказали воздействие на мнение респондентов также дискуссии о беженцах в Европе и выходе Великобритании из ЕС, теракты в Берлине и Стамбуле, участие швейцарской армии в обеспечении безопасности во время Давосского форума.