Министр охраны окружающей среды КНР назначен исполняющим обязанности мэра Пекина

ПЕКИН, 27 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Собрание народных представителей китайской столицы в субботу назначило вице-мэром и временно исполняющим обязанности градоначальника министра охраны окружающей среды КНР Чэнь Цзинина. Об этом сообщила электронная версия газеты "Жэньминь жибао".

По сведениям издания, он также занял пост заместителя главы городского комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

Как говорится в сообщении, мэр Пекина Цай Ци добровольно подал прошение об отставке в связи со своим назначением на должность секретаря горкома КПК.

53-летний Чэнь Цзинин, доктор технических наук, профессор состоит в Компартии Китая с 1984 года и является уроженцем северо-восточной провинции Цзилинь. Он окончил одно из ведущих высших учебных заведений Китая - университет Цинхуа. С 1988 по 1998 годы работал в Имперском колледже Лондона, после чего вернулся в Китай и преподавал в своей альма-матер. С 2012 по 2015 годы являлся ректором Цинхуа, а в 2015-2017 году занимал пост министра охраны окружающей среды КНР.

Назначения на ключевые государственные и партийные посты имеют особое значение в преддверии намеченного на вторую половину этого года важнейшего события в политической жизни страны - 19-го съезда Коммунистической партии Китая. Как ожидается, на нем будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - постоянного комитета Политбюро, а также самого Политбюро и ЦК КПК в целом.