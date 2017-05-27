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Sky: иракские власти запретили женщинам в Мосуле носить никаб

Международная панорама
27 мая, 15:30 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Отмечается, что такое решение принято по соображениям безопасности

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КАИР, 27 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Иракские власти запретили женщинам, находящимся в освобожденных от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) районах города Мосул, носить никаб - мусульманский головной убор, полностью закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз. Об этом, как сообщил телеканал Sky News Arabia, говорится в опубликованном распоряжении начальника Управления полиции провинции Найнава генерала Вафика аль-Хамдани.

В указе отмечается, что такое решение принято по соображениям безопасности. Согласно заявлению аль-Хамдани, запрет на ношение никаба действует в общественных местах, на центральных улицах и площадях Мосула, а также на рынках. Управление полиции пояснило, что "боевики ИГ, целью которых являются мирные граждане, появляются переодетыми в женскую одежду и в никабе для совершения терактов в местах скопления жителей Мосула".

Кроме того, по распоряжению главы Управления полиции, в Мосуле запрещается пользоваться мотоциклами после 18:00 местного времени. Также владельцев магазинов по продаже электронной техники обязали записывать точные данные всех покупателей, приобретающих SIM-карты для мобильных телефонов, и незамедлительно передавать эту информацию в полицию.

Кампания против ИГ в Мосуле началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул, а 19 февраля премьер- министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о новом этапе кампании по выдворению боевиков из западных районов.

Сегодня иракская армия заявила о начале наступления на последние кварталы, которые удерживают террористы в Старом городе. В минувший четверг правительство Ирака попросило жителей перейти оттуда в районы, контролируемые иракскими войсками. По данным ООН, в ближайшие дни до 200 тыс. человек могут попытаться покинуть Старый город.

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