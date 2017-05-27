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Лидеры G7 увязали отмену санкций против РФ с выполнением минских договоренностей

Международная панорама
27 мая, 15:54 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лидеры Группы семи увязали отмену санкций в отношении РФ с выполнением минских договоренностей. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по завершении двухдневного саммита "семерки" в итальянской Таормине.

"Мы вновь обращаем внимание на то, что продолжительность санкций явно связана с полным выполнением Россией ее обязательств в рамках минских соглашений и уважения суверенитета Украины", - подчеркнули лидеры семи наиболее индустриально развитых стран мира (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии).

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