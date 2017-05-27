Лидеры G7 готовы усилить антироссийские санкции, если это понадобится

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лидеры Группы семи заявили о готовности усилить санкции против России, если ее действия на украинском направлении этого потребуют. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по завершении двухдневного саммита "семерки" в итальянской Таормине.

"Мы готовы принять новые ограничительные меры, чтобы повысить цену для России, если ее собственные действия потребуют этого", - подчеркнули лидеры семи индустриально наиболее развитых стран мира (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в разделе декларации, посвященном выполнению минских договоренностей.

При этом лидеры "семерки" подчеркнули важность взаимодействия с Россией в разрешении региональных кризисов и общих вызовов.

"Несмотря на наши разногласия, мы готовы взаимодействовать с Россией для разрешения региональных кризисов и совместных вызовов, когда это находится в наших интересах", - подчеркнули лидеры семи наиболее индустриально развитых стран мира (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии).