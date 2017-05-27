Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сын экс-президента Молдавии Лучинского помещен под домашний арест

Международная панорама
27 мая, 16:30 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Прокурор считает, что есть риск, что бывший депутат парламента Кирилл Лучинский может скрыться от уголовного преследования

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 27 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Сын второго президента Молдавии Петра Лучинского (1997-2001 годы) - бывший депутат парламента Кирилл Лучинский - помещен под домашний арест на 30 дней из-за подозрений в причастности к громкому разбирательству вокруг хищения $1 млрд из молдавских банков. Как сообщил журналистам прокурор Евгений Рурак, такое решение принял районный суд Кишинева.

"Мы считаем это решение целесообразным, учитывая, что Лучинский имеет также паспорта России и Румынии. Есть риск, что он может скрыться от уголовного преследования", - сказал прокурор.

Коррупционный скандал разгорелся в Молдавии летом 2015 года, когда в прессу просочилась информация о том, что из трех банков была похищена сумма, сопоставимая с 20% ВВП страны. Разбирательство привело к массовым протестам оппозиции и развалу правящей коалиции проевропейских партий. Так, девять лет тюрьмы за коррупцию получил экс- премьер и бывший лидер Либерал-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат, на допросы вынуждены были ходить бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, экс-президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану и другие чиновники.

Лучинский был депутатом парламента по спискам ЛДПМ с 2009 года, он сложил с себя полномочия в феврале 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Италии заявил, что представлял на саммите G7 точку зрения России и Китая
2
Лето в Москве начнется с теплой погоды
3
СМИ: G7 готова ужесточить санкции в отношении РФ при невыполнении минских соглашений
4
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
5
NYT: Дерипаска был готов дать показания в Конгрессе США при гарантиях иммунитета
6
Sky: истребители британских ВВС подняты в воздух по тревоге с базы в Шотландии
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама