Сын экс-президента Молдавии Лучинского помещен под домашний арест

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КИШИНЕВ, 27 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Сын второго президента Молдавии Петра Лучинского (1997-2001 годы) - бывший депутат парламента Кирилл Лучинский - помещен под домашний арест на 30 дней из-за подозрений в причастности к громкому разбирательству вокруг хищения $1 млрд из молдавских банков. Как сообщил журналистам прокурор Евгений Рурак, такое решение принял районный суд Кишинева.
"Мы считаем это решение целесообразным, учитывая, что Лучинский имеет также паспорта России и Румынии. Есть риск, что он может скрыться от уголовного преследования", - сказал прокурор.
Коррупционный скандал разгорелся в Молдавии летом 2015 года, когда в прессу просочилась информация о том, что из трех банков была похищена сумма, сопоставимая с 20% ВВП страны. Разбирательство привело к массовым протестам оппозиции и развалу правящей коалиции проевропейских партий. Так, девять лет тюрьмы за коррупцию получил экс- премьер и бывший лидер Либерал-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат, на допросы вынуждены были ходить бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, экс-президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану и другие чиновники.
Лучинский был депутатом парламента по спискам ЛДПМ с 2009 года, он сложил с себя полномочия в феврале 2017 года.