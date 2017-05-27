В лондонском супермаркете произошла эвакуация из-за вооруженного ножом мужчины

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Посетители супермаркета Sainsbury's на юго-востоке Лондона были эвакуированы из-за мужчины, вооруженного ножом. Об этом информировала вещательная корпорация "Би-би-си".
По ее данным, на место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника. Место происшествия оцеплено, в небе кружат вертолеты.
Информация о пострадавших не поступала. Близлежащие дороги перекрыты, жителям рекомендовано избегать посещения этого района.
Великобритания понизила уровень террористической угрозы, введенный после совершенного в ночь на 23 мая теракта в Манчестере, однако военнослужащие будут оставаться на улицах страны до вторника.