В лондонском супермаркете произошла эвакуация из-за вооруженного ножом мужчины

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Посетители супермаркета Sainsbury's на юго-востоке Лондона были эвакуированы из-за мужчины, вооруженного ножом. Об этом информировала вещательная корпорация "Би-би-си".

По ее данным, на место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника. Место происшествия оцеплено, в небе кружат вертолеты.

Информация о пострадавших не поступала. Близлежащие дороги перекрыты, жителям рекомендовано избегать посещения этого района.

Великобритания понизила уровень террористической угрозы, введенный после совершенного в ночь на 23 мая теракта в Манчестере, однако военнослужащие будут оставаться на улицах страны до вторника.