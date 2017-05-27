Премьер Италии заявил, что представлял на саммите G7 точку зрения России и Китая

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что представлял на саммите Группы семи точку зрения России и Китая. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции по завершении двухдневной встречи.
"Я могу сказать, что представлял здесь точку зрения по основным международным темам лидеров России и Китая. И надеюсь, это будет оценено", - сказал Джентилони, напомнив, что незадолго до саммита он побывал в Китае и России, где встречался с высшим руководством, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Премьер-министр Италии также подчеркнул, что саммит в Таормине подтвердил важность формата Группы семи, и выразил удовлетворение его итогами.
"У нас состоялась настоящая дискуссия, дискуссии всегда настоящие, но на этот раз она была еще более насыщенной, чем обычно. И это подтвердило важность формата "семерки", который дает возможность обмена мнениями, которые могут отличаться. Но именно это позволяет разобраться, в чем состоят разногласия и прийти к точкам соприкосновения, когда это возможно", - сказал Джентилони.
Он особо отметил, что была единодушно подтверждена приверженность борьбе с терроризмом - "всего через несколько дней после Манчестера и через день после атаки на коптов в Египте". Джентилони уверен, что декларация, отдельно принятая по борьбе с терроризмом и экстремизмом, оставит след.
Итальянский премьер также отметил, что "достигнуто соглашение по теме миграции с поиском решения как на среднюю, так и долгосрочную перспективу". Он сообщил, что особой дискуссии по теме миграции не было. "Работа над согласованием позиций ведется в течение всего года, за это время сменились президенты в США, во Франции", - сказал премьер.
"Если вы зададите мне вопрос, бесполезен ли формат "семерки", я отвечу - нет. Если раньше коммюнике мог быть готов за два месяца, то сейчас мы до последнего вели дискуссии", - подчеркнул Джентилони.