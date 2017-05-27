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Страны G7 готовы работать с РФ по урегулированию конфликта в Сирии

Международная панорама
27 мая, 17:31 UTC+3 /Италия/ 27, мая. /ТАСС

Политики также призвали Москву и Тегеран способствовать освобождению незаконно удерживаемых в Сирии и лиц и предоставлению доступа к тюрьмам

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры "семерки" заявили о готовности сотрудничать с Россией по урегулированию конфликта в Сирии и выразили надежду на то, что запущенный под эгидой РФ, Ирана и Турции процесс в Астане приведет к реальной деэскалации ситуации в охваченной войной стране. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по завершении двухдневного саммита "семерки" в итальянской Таормине.

Лидеры семи наиболее индустриально развитых стран мира (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) заявили, что "если Россия будет использовать свое влияние в позитивном ключе", то они будут "готовы работать с ней над разрешением кризиса в Сирии с целью достижения политического урегулирования". "Мы надеемся, что достигнутое в Астане соглашение сможет внести свой вклад в реальную деэскалацию насилия", - добавили они.

Политики заметили, что видят в этом процессе особую ответственность России и Ирана. "Те, кто имеют влияние на режим в Сирии, в особенности Россия и Иран, должны сделать все, что способствовать прекращению трагедии, началу установления реального перемирия и недопущению применения химического оружия, обеспечивая безопасный постоянный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к находящимся в нужде людям", - говорится в коммюнике.

Лидеры Группы семи также призвали Москву и Тегеран способствовать освобождению незаконно удерживаемых в Сирии и лиц и предоставлению доступа к тюрьмам.

В то же время они подчеркнули, что побороть терроризм в Сирии без организации процесса политического урегулирования в стране будет невозможно.

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