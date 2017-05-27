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Лидеры G7 считают значительным прогресс в борьбе с ИГ

Международная панорама
27 мая, 17:28 UTC+3 /Италия/ 27, мая. /ТАСС

Они подтвердили свою приверженность продолжению предпринимаемых усилий для полного освобождения от ИГ Сирии и Ирака

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры Группы семи считают значительным достигнутый ими прогресс в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по завершении двухдневного саммита "семерки" в итальянской Таормине.

"Мы добились значительного прогресса в уменьшении присутствия ИГ в Сирии и Ираке. Мы привержены продолжению этих усилий для полного освобождения территорий от ИГ, в особенности Мосула и Ракки, преследуем цель полного уничтожения группировки и прекращения связанного с ней насилия", - подчеркнули лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Они призвали привлечь к ответственности "организаторов преступлений под эгидой ИГ, в том числе с использованием химического оружия".

Одновременно с этим в коммюнике отмечается "прогресс в борьбе с ИГ в Ливии". Лидеры G7 также обратились с призывом "ко всем странам региона играть позитивную роль, участвуя в достижении всеобъемлющего политического решения, воссоединения и мира в стране", что возможно только через "истребление ИГ, других террористических группировок и насильственного экстремизма в долгосрочной перспективе в Ираке, Сирии, Йемене и других странах".

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Темы
Саммит G7 Штурм Мосула Кризис в Сирии Военная операция в Йемене Борьба с "Исламским государством"
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