Лидеры G7 считают значительным прогресс в борьбе с ИГ

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры Группы семи считают значительным достигнутый ими прогресс в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по завершении двухдневного саммита "семерки" в итальянской Таормине.

"Мы добились значительного прогресса в уменьшении присутствия ИГ в Сирии и Ираке. Мы привержены продолжению этих усилий для полного освобождения территорий от ИГ, в особенности Мосула и Ракки, преследуем цель полного уничтожения группировки и прекращения связанного с ней насилия", - подчеркнули лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Они призвали привлечь к ответственности "организаторов преступлений под эгидой ИГ, в том числе с использованием химического оружия".

Одновременно с этим в коммюнике отмечается "прогресс в борьбе с ИГ в Ливии". Лидеры G7 также обратились с призывом "ко всем странам региона играть позитивную роль, участвуя в достижении всеобъемлющего политического решения, воссоединения и мира в стране", что возможно только через "истребление ИГ, других террористических группировок и насильственного экстремизма в долгосрочной перспективе в Ираке, Сирии, Йемене и других странах".