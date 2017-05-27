Абэ: взаимодействие с РФ и Китаем крайне важно для решения проблемы КНДР

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Взаимодействие с РФ и Китаем крайне важно для решения проблем, связанных с ракетной и ядерной программами КНДР. Об этом заявил в субботу премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам саммита G7.

"В ходе саммита я отметил, что для решения проблемы Северной Кореи крайне необходимо взаимодействие с РФ и Китаем. Я бы хотел призвать все страны объединиться и действовать", - сказал он. Абэ также сравнил угрозу КНДР с "эпидемией, которая распространится, если ее не лечить".

"Проблема Северной Кореи является общемировой. Мы всецело поддерживаем позицию США, которая заключается в том, что все варианты (в отношении Пхеньяна) находятся на столе", - добавил японский премьер.

В принятой сегодня по итогам саммита декларации говорится, что лидеры государств, входящих в Группу семи, считают, что проблема ракетной и ядерной программ КНДР является первостепенной для мирового сообщества, поскольку угроза со стороны Пхеньяна вышла на новый уровень. Страны "семерки" также подчеркнули необходимость соблюдения всех резолюций Совбеза ООН, а также призвали Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет.

21 мая в КНДР был произведен запуск баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По данным информационного агентства ЦТАК, испытание, которым руководил лидер страны Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". СБ ООН осудил очередное ракетное испытание в КНДР и пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены Совбеза назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.