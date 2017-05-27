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Страны G7 призвали к демилитаризации спорных островов в Южно-Китайском море

Международная панорама
27 мая, 17:39 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 27, мая. /ТАСС

Лидеры Группы семи решительно выступают против любых односторонних действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в регионе

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры государств, входящих в Группу семи, выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и выступили за демилитаризацию спорных островов в этом регионе. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по завершении двухдневного саммита "семерки" в итальянской Таормине.

"Мы подтверждаем нашу приверженность поддержанию порядка на основе принципов свободной морской навигации и международного права, все споры на море должны решаться мирным путем", - говорится в декларации. Лидеры "семерки" также отметили, что "по-прежнему обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и решительно выступают против любых односторонних действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в регионе". "Мы призываем все стороны добиваться демилитаризации спорных территорий", - подчеркнули страны G7 в итоговом заявлении.

Пекин уже несколько десятилетий ведет спор с некоторыми странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелагах Сиша (Парасельские острова) и Наньша, острове Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

С конца 2013 года Пекин проводит в Южно- Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.

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