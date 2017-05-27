Спецслужбы Австрии хотят следить за перепиской в WhatsApp и Skype для борьбы с терроризмом

ВЕНА, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Спецслужбам Австрии для успешного противостояния радикальным элементам и борьбе с террористами необходимо позволить контролировать и следить за перепиской пользователей мессенджеров WhatsApp и Skype. Об этом заявил директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) Петер Гридлинг.

По его словам, австрийским спецслужбам по-прежнему не хватает некоторых инструментов для полного контроля за потенциальными террористами. В частности, есть необходимость увеличения сроков хранения аудиозаписей телефонных разговоров или видеозаписей с камер наружного наблюдения, которые могут помочь проведению обстоятельного расследования, однако окончательное решение о расширении полномочий надо принимать на законодательном уровне.

"Мы знаем, что 80% общения происходит сегодня посредством так называемых мессенджеров. В этой связи нам просто необходимы инструменты для обеспечения наблюдения не только в традиционной телефонии. Эта сфера для нас - большое испытание, в ней возникают пробелы, которые мы не имеем права себе позволить", - отметил Гридлинг в эфире телеканала ORF 2.

Директор контрразведки добавил, что Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) должен скорее проголосовать в поддержку внесения изменений в уголовно-процессуальный кодекс, которые ранее предложило правительство. "Я думаю, что контроль за телефонными разговорами последних лет сегодня больше не позволяет нам охватывать большие участки, поэтому нам нужно расширяться. Хорошо, что мы начали широкую дискуссию по этому вопросу, и предметно можем обсудить многие вещи. Здесь нам нельзя допускать упущений", - подчеркнул директор спецслужбы.

План правительства

В конце января коалиционное правительство Австрии приняло рабочую программу на 2017-2018 годы. Наибольшее внимание было приковано к новым мерам в сфере безопасности и интеграции. Несмотря на то, что действующий кабинет министров из социал-демократов и консерваторов сложит свои полномочия в этом году из-за досрочных парламентских выборов 15 октября, в течение ближайших месяцев правительство намерено реализовать важнейшие пункты рабочей программы и постепенно выносит на голосование парламента отдельные инициативы.

Так, в середине мая Национальный совет уже принял пакет интеграционных мер, согласно которому с сентября этого года все беженцы будут обязаны посещать курсы изучения немецкого языка и австрийской культуры, а с октября вводится запрет на ношение паранджи на улицах. В случае нарушения этих положений предусмотрены штрафные санкции до €150.

Теперь предполагается добиться усиления мер безопасности и слежения за потенциально опасными людьми, в особенности лицами, возвращающимися после боевых действий на стороне экстремистов в странах Ближнего Востока и Африки. МВД хочет в принудительном порядке обязать таких людей носить электронные браслеты слежения.

Спецслужбы должны при этом иметь возможность следить за перепиской пользователей социальных сетей и мессенджеров для предотвращения преступлений, им также должна быть разрешена прослушка автомобилей. Планируется, что операторы связи должны будут хранить историю переписки и переговоров в течение 12 месяцев и предоставлять эти сведения по запросу прокуратуры.