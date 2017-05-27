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G7 признает право стран контролировать свои границы в целях национальной безопасности

Международная панорама
27 мая, 19:00 UTC+3 /Италия/ 27, мая. /ТАСС

Лидеры Группы семи также признают, что беженцы должны находиться как можно ближе к странам своего происхождения и иметь возможность вернуться на родину при условиях безопасности

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры Группы семи отмечают глобальный характер проблемы миграции и в связи с этим признают право стран контролировать свои границы в целях национальной безопасности. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по завершении двухдневного саммита "семерки" в итальянской Таормине.

"Массовое передвижение мигрантов и беженцев стало глобальным феноменом, который оказывает непосредственное влияние на безопасность и касается темы соблюдения прав человека, что требует усилий на международном уровне", - подчеркнули лидеры семи наиболее индустриально развитых стран мира (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии).

"Мы признаем, что беженцы должны находиться как можно ближе к странам своего происхождения и иметь возможность вернуться на родину при условиях безопасности. Соблюдая права мигрантов и беженцев, мы подтверждаем право стран контролировать свои границы и миграционные потоки, в индивидуальном или коллективном порядке, в целях национальной безопасности", - говорится в коммюнике. 

В документе также отмечается, что достигнута договоренность об укреплении сотрудничества с третьими странами для создания там условий для приема мигрантов и удовлетворения их нужд. Кроме того, за странами признается "ответственность за распределение мигрантов, защиту беженцев и мигрантов, наиболее обездоленных перемещенных лиц, в том числе женщин, детей, особенно прибывающих без сопровождения взрослых".

"Эффективное сотрудничество между государствами - главный инструмент в борьбе с незаконной перевозкой детей, нелегальной миграцией, современным рабством и эксплуатацией", - говорится в коммюнике.

Отдельный пункт посвящен Африке, в котором говорится о необходимости оказания помощи континенту в решении его проблем и вливании инвестиций в его развитие.

Кроме того, "семерка" подтверждает ранее заявленную цель побороть голод, от которого страдают 500 млн человек, до 2030 года. "Мы выражаем крайнюю озабоченность растущей напряженностью и конфликтами, которые угрожают продовольственной безопасности. Мы приветствуем все усилия всех сторон для разрешения гуманитарных кризисов. Мы признаем необходимость срочных действий в регионе к югу от Сахары, где сконцентрировано наибольшее число людей, страдающих от недоедания", - говорится в документе, в котором также упоминаются Южный Судан, Йемен, северо-восточные части Нигерии и Сомали, где в результате конфликта и ухудшающейся ситуации с продовольственной безопасностью более 20 млн страдают от голода.

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