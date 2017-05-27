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Канада примет саммит G7 в 2018 году

Международная панорама
27 мая, 19:26 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 27, мая. /ТАСС

Сроки проведения саммита не уточняются

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Канадский курортный город Мальбе (регион Шарлевуа, провинция Квебек) примет 44-й саммит стран "семерки" в 2018 году. Об этом в субботу сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада горда тем, что проведет саммит G7 2018 года в Шарлевуа. Этот регион отражает все, чем богата наша страна - от двуязычия (английский и французский являются официальными языками Канады - прим. ТАСС) и культурного разнообразия, до потрясающих пейзажей в любое время года", - цитирует его пресс-служба канадского правительства. "С нетерпением жду встречи с коллегами в Шарлевуа", - добавил Трюдо. Он не уточнил сроков проведения саммита.

Мальбе - это уединенный роскошный курортный комплекс, расположенный в 150 км к северо-востоку от города Квебек. В последний раз Канада принимала саммит такого уровня в 2010 году, тогда еще с участием России в формате G8. Он проводился в Хантсивилле (провинция Онтарио).

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Персоны
Трюдо, Джастин
Темы
Саммит G7
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Канада
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