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СМИ: участники марша протеста NO G7 попытались прорвать полицейский кордон

Международная панорама
27 мая, 19:44 UTC+3 ТАОРМИНА ТАОРМИНА 27, мая. /ТАСС

Всего, по примерным оценкам, в акции противников "семерки" участвуют около 3 тыс. человек

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ТАОРМИНА, 27 мая. /ТАСС/. Участники проходящего в Джардини Наксос, в непосредственной близости от места проведения саммита Группы семи, марша протеста NO G7 попытались прорвать полицейский кордон. Как передает новостной канал Rai News 24, стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Момент напряженности возник в тот момент, когда участники протеста приблизились к месту полицейского блока. Всего, по примерным оценкам, в акции противников "семерки" участвуют около 3 тыс. человек. Среди них могут быть и агрессивно настроенные активисты.

Предвидя возможность создания опасных ситуаций, власти города распорядились закрыть магазины. Многие витрины затянуты железными жалюзи.

Ранее организаторы обещали, что протест будет мирным. Власти дали разрешение на манифестации с условием, что они будут проходить в рамках закона, и четко определили места и маршруты шествий.

В месте проведения саммита - в центральной части старого города остались одни журналисты и персонал, поскольку все лидеры уже разъехались по завершении работы.

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