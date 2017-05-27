Меланья Трамп выступила перед американскими военнослужащими на итальянской базе

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Меланья Трамп впервые за время девятидневного зарубежного турне супруга - президента США Дональда Трампа, которое началось на Ближнем Востоке и завершилось в субботу на итальянском острове Сицилия, - публично выступила. Это произошло на военной базе Сигонелла, недалеко от Таормины, где проходил саммит Группы семи.

Изначально было объявлено, что Трамп, который не стал давать итоговую пресс-конференцию, встретится с почти двумя тысячами американских военнослужащих, несущих вахту в Сигонелле, и членами их семей перед отбытием в Вашингтон. Достаточно неожиданным стало, когда на трибуне под звонкие приветствия появилась первая леди США. "Мой муж много работает на благо страны, и я горда этим", - начала свое непродолжительное приветствие Меланья. Далее она вспомнила самые запомнившиеся моменты турне, во время которого она была рядом с мужем.

Практически везде - от Саудовской Аравии до Рима - она встречалась с детишками, о чьих рисунках вспомнила в своей речи. Затем она пригласила на трибуну супруга со словами: "Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Джей Трамп". Президент сразу же ответил комплиментом супруге, уроженке Словении: "Это лучший из возможных представителей нашей страны".

Меланья неизменно привлекала внимание СМИ во время этой первой зарубежной поездки Трампа. Журналисты, в частности, обращали внимание, что, сходя с трапа самолета, она отказывалась брать мужа за руку. Зато все итальянские газеты на следующий день после посещения супругами Трамп Ватикана (в сопровождении дочери президента Иванки и ее мужа - Джареда Кушнера) опубликовали на первой полосе фото президентской четы, снятой со спины и с нижнего ракурса в Сикстинской капелле, где они крепко держатся за руки.

В Таормине Меланья потрясла всех своими безупречными нарядами. Не ускользнул от внимания репортеров в том числе и расшитый объемными цветами из органзы жакет от Dolce & Gabbana стоимостью €50 тыс. Известно, что бывшая модель Меланья отдает предпочтение этим итальянским дизайнерам.