Исковое заявление к Порошенко о запрете российских соцсетей суд оставил "без движения"

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Высший административный суд Украины постановил "оставить без движения" иск юриста "Чугуевской правозащитной группы" (город Чугуев Харьковской области) Романа Лихачева к главе украинского государства Петру Порошенко в связи с запретом российских социальных сетей. Соответствующий документ суда Лихачев опубликовал в Facebook.

"Исковое заявление оставить без движения. Установить срок для устранения недостатков искового заявления до 23 июня 2017 года", - отмечено в постановлении суда.

Кроме прочего, в документе указано, что истец не предоставил обоснования исковых требований, не сообщил, в чем именно состоит нарушение его прав президентом "при осуществлении властно-управленческих функций", не предоставил доказательства.

По мнению Лихачева, недостатки, на которые указал суд, "абсолютно идут вразрез с полномочиями суда при открытии дела", так как на данном этапе суд "не может вникать в суть дела". Юрист пообещал продолжать юридическую борьбу.

Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Украинским интернет-провайдерам запрещается предоставлять доступ к этим ресурсам.