Исковое заявление к Порошенко о запрете российских соцсетей суд оставил "без движения"

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КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Высший административный суд Украины постановил "оставить без движения" иск юриста "Чугуевской правозащитной группы" (город Чугуев Харьковской области) Романа Лихачева к главе украинского государства Петру Порошенко в связи с запретом российских социальных сетей. Соответствующий документ суда Лихачев опубликовал в Facebook.
"Исковое заявление оставить без движения. Установить срок для устранения недостатков искового заявления до 23 июня 2017 года", - отмечено в постановлении суда.
Кроме прочего, в документе указано, что истец не предоставил обоснования исковых требований, не сообщил, в чем именно состоит нарушение его прав президентом "при осуществлении властно-управленческих функций", не предоставил доказательства.
По мнению Лихачева, недостатки, на которые указал суд, "абсолютно идут вразрез с полномочиями суда при открытии дела", так как на данном этапе суд "не может вникать в суть дела". Юрист пообещал продолжать юридическую борьбу.
Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Украинским интернет-провайдерам запрещается предоставлять доступ к этим ресурсам.