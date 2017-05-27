Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исковое заявление к Порошенко о запрете российских соцсетей суд оставил "без движения"

Международная панорама
27 мая, 19:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, мая. /ТАСС

В документе суда указано, что истец не предоставил обоснования исковых требований и не сообщил, в чем именно состоит нарушение его прав президентом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Высший административный суд Украины постановил "оставить без движения" иск юриста "Чугуевской правозащитной группы" (город Чугуев Харьковской области) Романа Лихачева к главе украинского государства Петру Порошенко в связи с запретом российских социальных сетей. Соответствующий документ суда Лихачев опубликовал в Facebook.

"Исковое заявление оставить без движения. Установить срок для устранения недостатков искового заявления до 23 июня 2017 года", - отмечено в постановлении суда.

Кроме прочего, в документе указано, что истец не предоставил обоснования исковых требований, не сообщил, в чем именно состоит нарушение его прав президентом "при осуществлении властно-управленческих функций", не предоставил доказательства.

По мнению Лихачева, недостатки, на которые указал суд, "абсолютно идут вразрез с полномочиями суда при открытии дела", так как на данном этапе суд "не может вникать в суть дела". Юрист пообещал продолжать юридическую борьбу.

Порошенко 16 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Украинским интернет-провайдерам запрещается предоставлять доступ к этим ресурсам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: истребители британских ВВС подняты в воздух по тревоге с базы в Шотландии
2
Лето в Москве начнется с теплой погоды
3
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
4
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
5
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
6
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
7
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
Темы дня
Загрузка...
Реклама