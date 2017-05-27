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Трамп завершил свою первую зарубежную поездку

Международная панорама
27 мая, 21:04 UTC+3 ТАОРМИНА /Италия/ 27, мая. /ТАСС

За время поездки президент США посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Вифлеем, Ватикан, саммит лидеров стран НАТО в Брюсселе и саммит G7

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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после выступления перед американскими военнослужащими на военной базе в итальянской Сигонелле на Сицилии вылетел на своем самолете обратно в Вашингтон, завершив тем самым свою первую зарубежную поездку. Об этом сообщили сопровождающие его журналисты из пула Белого дома.

Глава государства начал турне еще в прошлую пятницу. За это время он посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Вифлеем. После этого в Ватикане он провел встречу с Папой Римским Франциском. Затем Трамп принял участие в саммите лидеров стран НАТО в Брюсселе. Конечной точкой его путешествия была Сицилия, где состоялся саммит Группы семи.

Все это время Трампа сопровождала супруга Меланья, а также советники, включая помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Кроме того, до саммита НАТО в состав делегации входили дочь Трампа Иванка и ее супруг, также советник президента, Джаред Кушнер.

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