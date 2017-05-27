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СМИ: Тори опережают лейбористов на 12%

Международная панорама
27 мая, 21:48 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Газета The Independent отмечает, что, несмотря на возрастающую поддержку лейбористов, консерваторы все равно пользуются поддержкой 46% избирателей, в то время как их основные соперники - лишь 34%

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ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Правящая в Великобритании Консервативная партия опережает в рейтинге общественной поддержки оппозиционную Лейбористскую на 12% и идет к уверенной победе на досрочных всеобщих выборах, которые пройдут 8 июня. Об этом в субботу сообщила газета The Independent, опубликовавшая на своем сайте итоги репрезентативного опроса немногим более 2 тысяч британских избирателей, проведенного по заказу этого издания и еще одной газеты - Daily Mirror - социологической службой ComRes.

The Independent отмечает, что, несмотря на возрастающую поддержку лейбористов во главе с Джереми Корбином, вызванную социальной политикой этой партии, консерваторы все равно пользуются поддержкой 46% избирателей, в то время как их основные соперники - лишь 34%. Разница в уровне поддержки этих партий сократилась за 2 недели на 6% (у лейбористов она выросла на 4%, а у тори упала на 2%). По мнению газеты - это слишком малое завоевание оппозиции после тех проблем, которые Консервативная партия испытала после публикации своего предвыборного манифеста.

Политические соперники тори сразу же подвергли беспощадной критике пункт предвыборной программы консерваторов, из которого следовало, что старики, получающие медицинскую помощь на дому, должны будут, не имея иной возможности, расплачиваться за эти услуги собственной недвижимостью. Этот пункт манифеста язвительно окрестили "налогом на деменцию", после чего популярность правящей партии существенно пошатнулась, ей пришлось пойти на попятную и внести изменения в манифест. The Independent напоминает, что в опубликованных в пятницу итогах опроса социологической службы YouGov, разрыв между партиями составлял всего лишь 5%.

На основании же итогов опроса ComRes, газета полагает, что премьер-министр Тереза Мэй "по-прежнему движется к завоеванию (для тори) большинства в 110 мест" в Палате общин и, таким образом идет к уверенной победе на предстоящих выборах.

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