Разобщенное единство: на Сицилии завершился саммит Группы семи

Саммит Группы семи, завершившийся 27 мая в городе Таормина на острове Сицилия, запомнится ярким солнцем, невероятными красотами пейзажей, улыбками на камеру лидеров семи самых индустриально развитых стран мира и отсутствием консенсуса. Шестистраничное коммюнике, распространенное по итогам двухдневной встречи с участием президентов США и Франции, премьер-министров Великобритании, Италии, Канады и Японии, канцлера ФРГ и руководства Евросоюза, было призвано показать непоколебимую общность позиций.

Однако те муки, в которых принимался документ, а также его содержимое позволяли сделать вывод, что говорить о единстве G7 сейчас затруднительно. И хотя, конечно, это не приговор элитному клубу, собравшемуся в этом году под председательством Италии в 43-й раз, над целесообразностью этого объединения вновь повис знак вопроса.

Несмотря на бесполезность формата "семерки", на что указывают многие аналитики, в том числе авторитетный американский политолог, глава исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер, как раз от этого саммита ждали достаточно многого. Претензия, что G7 не принимает никаких конкретных решений, звучит из года в год. Но в отличие от прошлых лет, когда отсутствие конкретных решений было следствием полного согласия лидеров Группы семи по "общим местам" (бедность, развитие, охрана окружающей среды), то в этот раз это стало результатом непреодоленных разногласий. И это - один большой и важный итог нынешнего саммита, который может повлиять на всю дальнейшую судьбу неформального клуба крупнейших экономик мира.

Достаточно пессимистичный тон задал председатель Евросовета Дональд Туск. "Это будет один из самых сложных саммитов G7 за последние годы", - анонсировал он во время краткого появления перед прессой за несколько часов до начала встречи. Признал, что предстоят непростые дискуссии, и хозяин встречи премьер-министр Италии Паоло Джентилони. Но, как философски заметил он, в спорах рождается истина.

Основные камни преткновения были известны заранее - это взгляды нового президента США Дональда Трампа на торговлю и борьбу с климатическими изменениями, которые сильно расходится с позициями его коллег по "семерке". Саммит на Сицилии рассматривался как площадка для сближения позиций. Но получилось это лишь отчасти.

Согласие без согласия

Что касается свободной торговли, то в итоговом коммюнике удалось прописать фразу "о совместном противодействии протекционизму". Именно этот момент был подан как важное достижение, дающее понять, что президент США Дональд Трамп не так и радикален в своем желании поставить американского производителя на первое место и сделать Америку снова великой, что неизбежно повлечет убытки европейских компаний.

"Итог дискуссий по торговле позволил сделать шаги вперед. Декларация не завершает эту дискуссию, которая будет продолжена в ближайшее время, но точка равновесия достигнута", - отметил Джентилони. Осталось, правда, неясно, насколько долго международные партнеры смогут балансировать на этой точке равновесия.

И все же, если по поводу торговли, хоть и не сразу, но все страны G7 высказались единодушно, то по поводу климата добиться этого не удалось. "CША находятся в процессе пересмотра своей политики в области изменения климата и в отношении Парижского соглашения по климату и, следовательно, не в состоянии присоединиться к консенсусу по этим вопросам", - гласила фраза из итогового коммюнике. В переводе на обычный язык это означало примерно следующее: "Трамп обещал подумать, а остальные члены ЕС с этим согласились".

Сам американский президент дал понять, что "услышал" коллег по G7, но с дальнейшей ситуацией разберется сам. "Я приму свое окончательное решение по Парижскому соглашению на следующей неделе", - заявил он через "Твиттер", покидая Таормину.

Итальянская сторона выразила удовлетворение достижением согласия по особенно актуальной для Рима теме миграции. Как рассказал Джентилони, на особые препятствия эта дискуссия не наткнулась. Примечательно, что в формулировке из итогового коммюнике о "праве стран контролировать свои границы и миграционные потоки, в индивидуальном или коллективном порядке, в целях национальной безопасности" явно просматривается "американский след". В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал возвести стену на границе с Мексикой (а после избрания подтвердил это намерение), за что был подвергнут жесткой критике со стороны "прогрессивной Европы".

Но по сути разница в подходах к решению проблемы миграции не так уж велика: Италия спасает тысячи мигрантов в море, но давно говорит, что возможности приема не бесконечные. Такой же посыл и Трампа.

Вот и познакомились

Перед нынешней "семеркой" стояла и еще одна конкретная задача - познакомиться с новым президентом США Дональдом Трампом и понять-таки позиции хозяина Белого дома по ряду ключевых вопросов. Прояснить их до конца так не удалось, но стало очевидно, что особо менять американский лидер их не собирается. Первым этом саммит в формате Группы семи стал также для Джентилони, для британского премьер-министра Терезы Мэй и французского лидера Эмманюэля Макрона.

В целом Трампа можно было бы назвать "главной неизвестной" саммита, но после начавшегося несколько дней назад его первого зарубежного турне, в рамках которого он побывал в Саудовской Аравии, на Святой земле, где встретился с лидерами Израиля и Палестины, в Ватикане, где его принял папа римский Франциск, а также в Брюсселе на саммите НАТО, стало понятно, что Трамп не будет так непредсказуем, как этого опасались. И все же при внешней приветливости не было нехватки в скандалах, отбросивших тень на знакомство в сени античных колонн великолепного Греческого театра - именно в их декорациях с видом на величественный вулкан Этна проходило общее фотографирование.

Совершенно очевидно, что у Трампа так и не заладились отношения с Ангелой Меркель - причем еще с ее первой поездки в Вашингтон, где американский лидер не баловал ее рукопожатиями. Не наблюдалось особой искренности между двумя лидерами и на Сицилии. В Таормине Трампу пришлось смотреть канцлеру в глаза и мило улыбаться (на "семейной" фото они стояли вместе, а на пленарных заседаниях сидели рядом). Но ведь за день до этого на переговорах в Брюсселе с руководством ЕС Трамп назвал немцев "плохими, очень плохими", говоря о торговом профиците Германии и засилье немецких автомобилей на американском рынке, и осадочек, как показалось, остался.

Российские санкции - подход copy-paste

В остальном лидеры G7 сумели продемонстрировать сплоченность. Так, Группа семи выступила единым фронтом по вопросу борьбы с терроризмом. Это не удивительно, учитывая, что всего за несколько дней до начала саммита в английском Манчестере был совершен самый страшный теракт в Великобритании за последние 12 лет, жертвами которого стали 22 человека, и британский премьер-министр Тереза Мэй приняла самое активное участие в выработке совместной декларации по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Таким образом, на саммите удалось принять сразу два документа, что само по себе стало необычным событием, ставшим символичным свидетельством способности "семерки" оперативно реагировать на вызовы.

Другой темой, по которой "семерка" продемонстрировала единство, стали санкции в отношении России. Так, лидеры G7 заявили о готовности усилить санкции против РФ, если ее действия на украинском направлении этого потребуют, и одновременно увязали отмену ограничительных мер с выполнением Минских договоренностей. Впрочем, особенно новой эту позицию не назовешь - она стала фактически повторением того, что лидеры "семерки" заявили на саммите в Японии, год спустя, день в день. Произошло это, несмотря на то, что руководство принимавшей встречу Италия в прошлые месяцы даже рассуждало о теоретическом возвращении к существовавшему до 2014 года формату G8, то есть с участием России (и накануне 15-й годовщины создания, опять же на итальянской земле, Совета НАТО - Россия).

Однако мировые лидеры решили не брать на себя такую ответственность и пойти по проторенному пути - всю вину возложить на Россию, вновь похвалить реформы в находящейся на грани дефолта Украине, и отметить, что сотрудничество с Москвой, в целом, вещь полезная. "Несмотря на наши разногласия, мы готовы взаимодействовать с Россией для разрешения региональных кризисов и совместных вызовов, когда это находится в наших интересах", - говорится в коммюнике G7.

Впрочем, то, что лидеры "семерки" решили не особенно менять подхода к России, имеет и еще одно объяснение. Дональду Трампу хватает начатого на родине расследования по якобы имевшимся связям его избирательной кампании с Москвой, у его французского коллеги Эмманюэля Макрона на носу важнейшие выборы в парламент. Менее чем через две недели выборы предстоят Терезе Мэй, а осенью - Ангеле Меркель. В такой ситуации намного проще, выражаясь компьютерным языком, сделать copy-paste (скопировать и вставить) старых формулировок.

Папа римский в противовес

Во второй день итальянского саммита, к которому страна долго и тщательно готовилась, стремясь поддержать, а то и повысить свой международный авторитет, в Италии проходило еще одно крупное медийное событие, которое отвлекло внимание итальянцев от событий в Таормине - поездка папы римского Франциска в Геную. День для однодневного вояжа назначили не так давно, когда даты "семерки" были уже давно определены. И, наверное, это можно было бы посчитать случайным совпадением, если бы это не происходило второй раз подряд.

25 марта в итальянской столице проводился юбилейный саммит ЕС, приуроченный к 60-летию подписания Римского договора, основополагающего документа сообщества. Все было сделано с большой помпой, лидеров принимали в залах Капитолийских музеев, при беспрецедентных мерах безопасности. Но внимание СМИ неизбежно переключилось на северную столицу Италии - Милан, куда отправился Франциск. И многие люди внимательно следили не за лидерами ЕС, а за понтификом.

Причем и в Милане, и в Генуе у популярнейшего главы Римско-католической церкви была социально направленная программа: в известном блеском моды Милане он посещал периферийные районы и тюрьму, а в Генуе выступал перед рабочими, обличая тех работодателей, которые увольняют персонал ради решения собственных проблем, и обедал с нуждающимися. Как тогда, так и сегодня все это сильно контрастировало с шикарными отелями и изысканными меню, которыми наслаждались семь лидеров, параллельно решая судьбы мира. И на этом фоне невольно возникает вопрос - к чему бы это? И для чего на самом деле нужна "семерка"?

Илья Дмитрячев, Вера Щербакова