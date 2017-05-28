СМИ: боевики ИГ воюют с "Ан-Нусрой" в горных районах на границе Ливана и Сирии

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БЕЙРУТ, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Банды террористов из экстремистских группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) ведут между собой ожесточенные бои в горных ущельях на границе Ливана и Сирии. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в субботу боевики ИГ напали на лагеря нусровцев в окрестностях ливанского города Эрсаль. Оттуда столкновения распространились на всю пограничную местность, включая Западный Калямун на территории Сирии (70 км от Дамаска). В ходе них ИГ потеряло 27 боевиков, в том числе несколько полевых командиров; в рядах "Ан-Нусры" и союзных с ней вооруженных отрядов "Сарая Ахль аш-Шам" убито 11 человек.
Горные ущелья в труднодоступных районах на сирийско-ливанской границе с самого начала конфликта в Сирии использовались для переброски оружия и наемников. В Джуруд-Эрсале и Джуруд-Флите были созданы тыловые базы и тренировочные лагеря боевиков.
Сирийские войска при поддержке бойцов шиитской милиции "Хезболлах" вернули в мае под свой контроль пограничный участок протяженностью 113 км. В свою очередь, ливанская армия блокировала горные районы, чтобы не допустить проникновения террористов в долину Бекаа. В пятницу ливанские военные ликвидировали в местечке Наби-Осман группу диверсантов ИГ, которые намеревались устроить взрывы в христианских церквях в городе Рас-Баальбек. В ходе проведенной операции получили ранения шесть солдат.