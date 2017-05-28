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Полиция установила место, где была собрана бомба для теракта в Манчестере

Международная панорама
28 мая, 0:42 дата обновления: 28 мая, 0:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Также опубликованы фото исполнителя теракта, запечатленного в день взрыва

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Материал из 1 страницы
© EPA/NIGEL RODDIS

ЛОНДОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британская полиция опубликовала вечером в субботу кадры с изображением предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Рамадана Абеди, запечатленного в день взрыва на "Манчестер-Арене" камерами наружного наблюдения. На фото террорист-смертник предстает в очках, серой кепке, черной куртке и синих джинсах.

Кроме того, вместе с этими фотокадрами было распространено совместное заявление шефа полиции графства Большой Манчестер Иэна Хопкинса и старшего национального координатора политики по противодействию терроризму Нила Бейзу, которые сообщили о том, что властям известно, где именно Абеди собрал бомбу и откуда он отправился на место преступления. "Мы знаем, что одним из последних мест, куда пошел Абеди, была квартира в центре города, и оттуда он вышел, чтобы отправиться к "Манчестер-Арене", - сказано в заявлении, в котором также указывается, что "квартира могла быть последним местом сбора (взрывного) устройства".

Хопкинс и Бэйзу также дали понять, что у властей имеется вся необходимая информация о 22-летнем террористе-смертнике ливийского происхождения, в том числе о его связях, финансах, местах пребывания и контактах, в том числе связанных с террористическим заговором, а также о том, как он собирал бомбу. Однако, как было отмечено, властям еще требуется получить от общественности всю возможную информацию о передвижениях Абеди начиная с 18 мая, когда он вернулся в Великобританию из Ливии.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" произошел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником Салманом Абеди, стали 22 человека, 75 получили ранения.

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