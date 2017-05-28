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Эксперт: нынешний саммит G7 "переходный", его решения будут пересмотрены

Международная панорама
28 мая, 0:49 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Итальянский политолог Тиберио Грациани считает, что группа семи "продемонстрировала разобщенность"

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РИМ, 28 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Группа семи, саммит лидеров которой завершился в субботу в Таормине (остров Сицилия), значительно ослабла, а принятые решения будут пересмотрены с учетом новых условий. Такое мнение высказал в субботу корреспонденту ТАСС президент итальянского Института высшей школы геополитики и прикладных наук, политолог Тиберио Грациани.

"Этот саммит я бы назвал переходным. "Семерка" утратила вес, и все принятые решения в Таормине будут пересмотрены с учетом новых условий. ЕС придется менять свою политику, считаясь с эффектами популизма в преддверии ряда важных выборов. Америка изменила свою роль, сменив многофронтовую политику на игру на себя", - сказал эксперт.

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По его мнению, "семерка" уже претерпевает изменения с новоизбранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй, "которая фактически уже не представляет объединенную Европу". "Что касается Трампа, то он так и не прояснил своих позиций. А сама "семерка" продемонстрировала разобщенность", - считает политолог.

При этом он отметил, что на протяжении последних двух дней в связи с саммитом много говорили о России, названной "главным отсутствующим присутствующим" участником. "Как можно обсуждать проблему терроризма, основным источником которого является "Исламское государство" (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ), без России, основного борца с ИГ. Большая ошибка говорить и о возможности новых санкций", - заключил Грациани

В принятом итоговом коммюнике лидеры "семерки" заявили о готовности принять "дополнительные меры" в отношении РФ, если ее действия на украинском направлении этого потребуют, и одновременно увязали отмену ограничительных мер с выполнением Минских договоренностей.

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