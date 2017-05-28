Reuters: радикальная ливийская группировка "Ансар аш-Шариа" заявила о своем роспуске

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ультрарадикальная салафитская группировка "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"), действующая на территории Ливии, объявила о своем роспуске. Об этом сообщило агентство Reuters.

Группировке приписывается организация нападения на консульство США в Бенгази в 2012 году, в результате которого погибли посол Кристофер Стивенс и еще трое американцев.

Другие подробности пока не приводятся.