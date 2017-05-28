Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: радикальная ливийская группировка "Ансар аш-Шариа" заявила о своем роспуске

Международная панорама
28 мая, 1:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Группировке приписывается организация нападения на консульство США в Бенгази в 2012 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ультрарадикальная салафитская группировка "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"), действующая на территории Ливии, объявила о своем роспуске. Об этом сообщило агентство Reuters.

Группировке приписывается организация нападения на консульство США в Бенгази в 2012 году, в результате которого погибли посол Кристофер Стивенс и еще трое американцев.

Другие подробности пока не приводятся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ливия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
2
Разобщенное единство: на Сицилии завершился саммит Группы семи
3
В Ростове-на-Дону скончалась старейшая актриса России Варвара Шурховецкая
4
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
5
Лето в Москве начнется с теплой погоды
6
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
7
В Белграде прогремел сильный взрыв
Темы дня
Загрузка...
Реклама