Reuters: радикальная ливийская группировка "Ансар аш-Шариа" заявила о своем роспуске

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ультрарадикальная салафитская группировка "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"), действующая на территории Ливии, объявила о своем роспуске. Об этом сообщило агентство Reuters.
Группировке приписывается организация нападения на консульство США в Бенгази в 2012 году, в результате которого погибли посол Кристофер Стивенс и еще трое американцев.
Другие подробности пока не приводятся.