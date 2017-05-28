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WP: в Белом доме хотят создать штаб для противодействия критикам Трампа

Международная панорама
28 мая, 1:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Возглавить штаб поручено политическому советнику администрации Стиву Беннону, сообщает газета со ссылкой на источники в Белом доме и сторонников президента

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ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп после своего возвращения из девятидневного зарубежного турне и его помощники приступят к созданию "оперативного штаба" в качестве ответной меры, направленной против непрекращающихся утечек и критики в адрес нынешней администрации, в том числе за так называемые связи с Россией. Об этом в субботу сообщила газета Washington Post (WP), ссылаясь на источники в Белом доме и сторонников главы государства.

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Согласно публикации, "Белый дом планирует более агрессивно бороться с непрекращающимся разглашением сведений о контактах помощников Трампа, в том числе его старшего советника и зятя Джареда Кушнера, с Россией". Для этого в состав команды президента могут быть вновь включены некоторые члены его предвыборного штаба, включая бывшего менеджера кампании Кори Левандовски, а также первого заместителя менеджера Дэвида Босси, сделавшего себе имя в политике за счет расследований против Билла и Хиллари Клинтон. Обсуждение вопроса о создании так называемого штаба уже идет, возглавить его, по утверждению WP, поручено политическому советнику администрации Стиву Беннону.

Помимо этого, вероятно, изменится и сам подход к общению Белого дома с обществом. В частности, Трамп может начать гораздо больше ездить по стране и выступать перед людьми, как он это делал в ходе выборов или совсем недавно в Пенсильвании по случаю 100 дней пребывания в Овальном кабинете. А вот регулярных брифингов для прессы будет меньше, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер станет играть менее значимую роль.

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