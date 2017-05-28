Sky: друг исполнителя теракта сообщил о действиях радикальной группировки в Манчестере

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Рамадан Абеди оказался под влиянием радикальной группировки, которая действует в городе. Такое мнение в интервью телеканалу Sky News выразил друг детства Абеди рэпер под псевдонимом Гико.

"Есть группа в Манчестере, которая всем промывает мозги", - приводит телеканал его слова. Он также отметил, что Салман был обычным доброжелательным и улыбчивым подростком, однако в последнее время стал намного более религиозным.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника, 22 мая, на вторник после концерта поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало в фойе. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения. Согласно последним данным, 66 человек остаются в больницах, 23 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.