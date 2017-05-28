Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В КНДР прошла испытание новая система противовоздушной обороны

Международная панорама
28 мая, 4:07 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

По словам Ким Чен Ына, удалось "устранить ряд дефектов, обнаруженных во время проведенного в прошлом году теста аналогичной системы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 28 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Ким Чен Ын присутствовал на испытании новой управляемой системы противовоздушной обороны, созданной специалистами национальной Академии военных наук. Об этом сообщило информационное агентство ЦТАК.

По словам лидера КНДР, удалось "устранить ряд дефектов, обнаруженных во время проведенного в прошлом году теста аналогичной системы". В результате, отметил председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета страны, повысилась "эффективность обнаружения и поражения воздушных целей". Ким Чен Ын распорядился "приступить к массовому производству и развертыванию таких систем в стране, в том числе в лесных массивах".

Лидер КНДР, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала, дал новые указания о стратегии развития современных средств ПВО корейского образца, отмечает ЦТАК.

Ким Чен Ына сопровождала большая группа военных деятелей, в том числе начальник Главного политического управления Корейской народной армии Хван Бён Со.

Смотрите также

МИД КНДР подверг критике страны, поддерживающие США в Совете Безопасности ООН

В Пхеньяне заявили, что испытывают ракеты исключительно ради самообороны

ООН призвала КНДР прекратить ракетные испытания

Новый ракетный запуск КНДР: Пхеньян продолжает взвинчивать напряжение в регионе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
2
В Ростове-на-Дону скончалась старейшая актриса России Варвара Шурховецкая
3
СМИ: США хотят направить третий авианосец в западную часть Тихого океана
4
Разобщенное единство: на Сицилии завершился саммит Группы семи
5
Кантемир Балагов представил на фестивале в Канне свой дебютный фильм "Теснота"
6
Лето в Москве начнется с теплой погоды
7
Sky: радикальная ливийская группировка "Ансар аш-Шариа" заявила о самороспуске
Темы дня
Загрузка...
Реклама