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DM: ФБР предупреждало MI5 о том, что исполнитель теракта в Манчестере готовит атаку

Международная панорама
28 мая, 5:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

По информации ФБР, Салман Абеди был связан с североафриканской террористической группировкой

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Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США (ФБР) в январе 2017 года предупреждало британскую службу контрразведки MI5 о том, что Салман Абеди, совершивший теракт в Манчестере, связан с североафриканской террористической группировкой. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источника в разведке.

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"В начале 2017 года ФБР сообщило MI5 о том, что Абеди принадлежит к североафриканской террористической группировке, базирующейся в Манчестере, которая находится в поиске политической цели в стране", - приводит издание слова источника. Как отмечается, ФБР следила за Абеди еще с середины 2016 года. На тот момент спецслужбы полагали, что тот планирует убийство политика, однако эта версия не подтвердилась и расследование остановилось.

Ранее агентство Press Association сообщало, что Абеди был в поле зрения MI5, однако впоследствии был исключен из списка подследственных.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения. Как сообщила полиция, исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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