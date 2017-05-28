Китай выступил против заявления G7 о ситуации в прилегающих морях

ПЕКИН, 28 мая. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Внешнеполитическое ведомство КНР выразило решительное недовольство итоговой декларацией стран Группы семи, в которой осуждается политика милитаризации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Такое заявление было опубликовано на официальном сайте МИД КНР.

"Прикрываясь так называемым международным правом, Группа семи в итоговой декларации пытается манипулировать ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. В этой связи мы выражаем наше решительное недовольство. Мы надеемся, что страны "семерки", а также другие нерегиональные государства смогут разобраться в ситуации и будут придерживаться обещания не принимать чью-либо сторону касательно спорных вопросов", - отмечено в документе.

Лидеры государств, входящих в Группу семи, 27 мая в итоговой декларации саммита в Таормине (о. Сицилия) выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и выступили за демилитаризацию спорных островов в этом регионе.

Пекин уже несколько десятилетий ведет спор с некоторыми странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелагах Сиша (Парасельские острова) и Наньша, острове Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.