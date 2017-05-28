БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентина продолжает работать с Россией в рамках стратегического партнерства, заложенного предыдущим правительством южноамериканской республики. Об этом заявил ТАСС новый посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио, который прибудет в Москву 1 июня.

"Есть общая интересная концепция всеобъемлющего стратегического партнерства и план действий. И этот план выполняется", - сказал он, комментируя состояние соглашений, которые Аргентина и Россия подписали в 2015 году во время визита в Москву экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер.

"Отношения между Аргентиной и Россией, которым уже 152 года, всегда были очень хорошими. Когда-то лучше, когда-то немного хуже, но в целом у нас сложились исторические, прекрасные отношения, основанные на взаимоуважении и взаимодополняемости, которые к тому же в 2015 году получили статус всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал дипломат.

При этом он отметил, что "двусторонние отношения между странами никогда не развиваются линейно". "Все зависит от обстоятельств. Есть более благоприятные моменты, есть более сложные", - уточнил он. - Но я бы сказал, что в целом все соответствует общим рамкам".

Посол также подчеркнул, что подтверждением интереса Буэнос-Айреса к отношениям с Россией являются визиты аргентинских чиновников в РФ и их российских коллег в южноамериканскую республику. "Недавно в России был секретарь президента по стратегическим вопросам Фульвио Помпео, который ездил на саммит представителей ведомств, курирующих вопросы безопасности, в Твери", - отметил он. Посол выразил уверенность, что визит в Россию также стоит в планах президента Аргентины Маурисио Макри, подчеркнув, что "не в его полномочиях называть конкретную дату".

Лагорио добавил, что Аргентина заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в целом ряде областей. "Есть много сфер, где можно нарастить, углубить и придать больший объем сотрудничеству. Это наша цель и строгое, ясное указание, которое дала мне глава МИД (Сусана Малькорра - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам посла, Буэнос-Айрес, в частности, заинтересован в развитии взаимодействия в "области агропромышленности, которой придается особое значение, инфраструктуры, возобновляемых и традиционных источников энергии, использования атомной энергии в мирных целях, науки и технологий".

"Я очень польщен тем, что я стал послом Аргентины в России в профессиональном смысле, и безмерно счастлив - в личном", - подчеркнул Лагорио.

В феврале правительство Аргентины объявило о решении освободить Пабло Ансельмо Теттаманти от исполнения обязанностей посла республики в России. В конце апреля был опубликован указ о назначении на эту должность Лагорио. До этого момента он являлся директором Отдела планирования и анализа внешней политики МИД Аргентины. С 1994 по 1996 г. Лагорио занимал пост заместителя министра обороны.