ЦТАК: Япония пытается связать сотрудничество между КНДР и РФ с военными целями

ПХЕНЬЯН, 28 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Попытки Японии "связать с военными целями двустороннее сотрудничество между КНДР и Россией свидетельствуют о стремлении Токио оправдать враждебный курс в отношении Пхеньяна". Такой вывод содержится в комментарии информационного агентства ЦТАК, опубликованном в газете "Нодон синмун".

Его авторы отреагировали на заявление генерального секретаря японского кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о намерении проследить за влиянием открытого недавно паромного сообщении между РФ и КНДР на усилия других стран по решению проблемы ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

В КНДР, судя по комментарию, считают, что Япония "не имеет никакого права рассуждать о новом морском маршруте между Расоном и Владивостоком, призванного способствовать экономическим связям и туристическим обменам между КНДР и Россией".

"Япония остается заклятым врагом корейского народа, который стремится задушить КНДР с помощью экономической блокады, вынашивая планы вторжения на Корейский полуострове", - подчеркивает ЦТАК. В Пхеньяне утверждают, что в Токио "не расстаются с былой мечтой о создании сферы сопроцветания Великой Восточной Азии (японский геополитический план времен Второй мировой войны)", в которой ему отводится роль лидера.

Санкции Японии

В апреле 2017 года Япония еще на два года продлила односторонние санкции в отношении Пхеньяна. Они предусматривают полный запрет на все прямые и косвенные экспортно-импортные операции с КНДР, в том числе и через третьи страны. Полностью прекращены любые виды транспортного сообщения между Японией и КНДР. В Японию запрещено прибывать также судам третьих стран, которые ранее заходили в порты КНДР.

Грузопассажирское сообщение между РФ и КНДР

17 мая принадлежащее КНДР судно Mangyongbong-92 отправилось из города Расон во Владивосток с небольшой группой китайских туристов на борту. Таким образом, Россия и КНДР впервые открыли грузопассажирское паромное сообщение, которое, по мнению экспертов, будет способствовать развитию регионального туризма и торговых связей между Россией и КНДР.

Паром Mangyongbong-92 с корейским экипажем вмещает до 200 пассажиров и около 1,5 тыс. тонн грузов. На первом этапе он будет курсировать между Раджином - главным портом специальной торгово-экономической зоны СЭЗ Расон и Владивостоком четыре раза в месяц.

Специальная торгово-экономическая зона Расон (сокращение от Раджин - Сонбон) расположена на северо- востоке КНДР и граничит с китайской провинцией Цзилинь, а также с российским Приморским краем. В 1990-е годы после создания СЭЗ Пхеньян развернул широкую деятельность по привлечению туда иностранных компаний. Одновременно ведется активная работа по модернизации инфраструктуры этого региона.