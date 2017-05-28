Макрон рассказал об особом смысле рукопожатия с Трампом на саммите НАТО

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вложил особый смысл в рукопожатие с президентом США Дональдом Трампом при встрече на саммите НАТО 25 мая. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовала в субботу еженедельная газета Journal du Dimanche.

"Мое рукопожатие с ним (Трампом) не невинно, это не альфа и омега политики, но момент истины. Необходимо было показать, что хватит делать уступки, даже символические", - приводит издание слова Макрона.

Политик собирается быть жестким со своими коллегами, так как по его мнению это единственный способ занять необходимое положение в их кругу. "Я не верю в дипломатию публичных ругательств, однако в ходе двусторонних переговоров я не дам спуску, только так можно заставить себя уважать", - заявил он.

Ранее глава американской администрации Шон Спайсер отметил, что после личной беседы в Брюсселе на саммите НАТО между Трампом и Макроном установились хорошие отношения.